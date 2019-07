TERMOLI. Via delle Acacie: «quest’area che si trova dinanzi alla mia proprietà è comunale, ma ormai è sempre più all’abbandono. Possibile che nessuno mai viene a sfalciare l’erba? Eppure gli addetti della ditta che cura la manutenzione del verde sono stati in questa via poche settimane fa, ma hanno by-passato completamente questi spazi. Come possiamo risolvere la situazione?»

La segnalazione ci viene dall’imprenditore Rino Muccino, dell’azienda EmmeTi.