TERMOLI. «Diamo a Cesare quel che è di Cesare». «Ieri mattina mi sono recata nell'ufficio di Rita Colaci, neo assessore all'Ambiente del comune di Termoli. Con foto alla mano le ho fatto notare diverse criticità dovute a rifiuti accumulati al di fuori dei contenitori. Dopo un paio d'ore il problema era stato risolto.... Grazie assessore per l'accoglienza e per la velocità con cui si è agito per il decoro della nostra adorabile città... Auguro a lei buon lavoro e a noi termolesi un po' di collaborazione nel differenziare i rifiuti tanto da facilitare una raccolta più completa... Ringrazio la testata giornalistica di Termolionline che è sempre disponibile nel trasmettere le nostre richieste».

Anna Rita da Termoli