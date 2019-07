«La vecchia amministrazione non ha mai considerato né Campomarino Lido né i turisti»

CAMPOMARINO. «Sono una villeggiante e proprietaria a Campomarino Lido e volevo dire alla vecchia amministrazione che per anni non ha mai considerato noi proprietari e turisti di Campomarino Lido facendola degradare anno per anno. É inutile ora attaccare ma di lasciare lavorare la nuova amministrazione appena insediata e che noi cittadini non siamo stupidi da non comprendere che solo il tempo dimostrerà la rinascita di Campomarino Lido e dopo potremo giudicare sperando che finalmente ci vengano dati tutti i sevizi corrispondenti alle non basse tasse che la cassa di Campomarino riceve da noi proprietari. Auguro un buon lavoro alla nuova amministrazione con tanta fiducia».

E. P.