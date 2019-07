Blatte sul muraglione del borgo antico, «Non ci si può avvicinare»

TERMOLI. «Salve Termolionline, io sono Rosa una turista che da tanti anni villeggia a Termoli dall'inizio dell'estate fino alla fine. Vorrei segnalare che nel borgo antico urge assolutamente una disinfestazione, in quanto il muraglione è invaso da scarafaggi (blatte, ndr). Sia ieri sera che le altre sere non ci si poteva avvicinare. Non è possibile che una bella cittadina venga abbandonata a se stessa. Spero questa segnalazione sia da sollecito».