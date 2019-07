Proloco di Petacciato allo scoperto

PETACCIATO. Nota della Pro loco di Petacciato. «In risposta alle sollecitazioni arrivateci dai cittadini di Petacciato, laProloco tiene a precisare che ha partecipato al bando pubblico per l'affidamento del calendario estivo 2019, consultabile all'albo pretorio del Comune, seguendo scrupolosamente l'iter richiesto dall'ente , presentando la propriaproposta. La giunta, con giudizio insindacabile, ha scelto la proposta dell'associazione Betavium affidandole la realizzazione del calendario estivo conun contributo, ad oggi, di 20mila euro. La Proloco, pur senza fondi, presenterà a breve alcuni eventi a sfondo culturale, sociale e di promozione del territorio e continuerà ad aderire ai progetti Nazionali. Si ricorda che la Proloco haaccettato lagestione dell' info point a Petacciato Marina, svolgendo un servizio per l’ente comunale e facendo proprioil ruolo di promotore turisticochele compete. Così si mantienevivo un punto importante di informazione per i turistiimpegnando giovanistudenti di Petacciato».