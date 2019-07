«I lavori sulle strade sempre in estate»

TERMOLI. «Arriva l’estate e puntualmente arrivano i lavori sulle strade di Termoli. Via Molise, via Mascilongo, via Corsica. Tutto per creare il minor disagio possibile ai cittadini e ai turisti. Meno male che siamo una cittadina turistica». Amaramente ironica la considerazione sugli annosi problemi alla viabilità cittadina che ci arriva da Enrico Cianciosi.

«Il mio appunto si sofferma in particolar modo su Via Corsica, una strada già notevolmente trafficata in condizioni normali, figuriamoci in questi mesi estivi. A volte ho la sensazione che il politico ed i dirigenti non conoscono o fanno finta di non conoscere il loro territorio.

Terminati i lavori di asfalto, si passerà ai lavori della segnaletica orizzontale. Mi auguro che la progettazione, almeno per una volta, venga affidata a chi conosce la segnaletica e che la sappia rendere più possibile comprensibile.

Inoltre, si abbia il buon senso di intervenire anche sulla prima tratta di Via Corsica, in entrata verso Termoli in modo che si possano evitare errori di comportamento per mancanza di segnaletica».