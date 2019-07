Botta e risposta sulle soste vietabili

TERMOLI. Ci imbarazzano simili circostanze, c'è poco da dire. Mai vorremmo mettere in cattiva luce le forze dell'ordine e non lo facciamo nemmeno ora, talvolta però la disattenzione diviene strumento altrui e stavolta, il segnalatore ammette anche di aver subito multe, ma per lo stesso motivo di cui oggi si erge a fustigatore.

«In vacanza a Termoli, questi giorni sono stato oggetto delle "attenzioni", come moltissime altre persone, della Polizia locale, avendo presto multe per divieto di sosta sia con la macchina che addirittura con lo scooter.

Vorrei che i Vigili urbani fossero altrettanto zelanti quando parcheggiano le loro autovetture e per questo allego alcune foto scattate oggi 28 luglio alle ore 14.20 in Corso Fratelli Brigida. Per la cronaca gli agenti della Polizia municipale non erano impegnati in un intervento di servizio ma stavano beatamente a prendersi il caffè».

Tuttavia, un lettore ci fa notare che «Va rilevato che a quell'ora, in un giorno festivo, non circola alcun bus urbano. Evidentemente gli agenti conoscono l’orario degli autobus».

Un terzo lettore, addirittura, sostiene che «Per notizia, dove era parcheggiata l'auto dei vigili urbani non esiste alcuna piazzola di sosta per autobus».