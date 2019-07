«Ma un ciclomotore può occupare un posto per disabili?» Copyright: Termolionline

«Ma un ciclomotore può occupare un posto per disabili?» Copyright: Termolionline

TERMOLI. Una lettrice ci pone un interrogativo, ovvero se un ciclomotore abbia diritto ad occupare un posto riservato alle persone diversamente abili: «Secondo voi, è normale che una Vespa tenga occupato un posto disabile non assegnato? E soprattutto, un ciclomotore può avere il contrassegno disabile? Tutto quest succede in via Rio Vivo 66, detta anche salita di Rio Vivo.»