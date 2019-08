"Accogliere, promuovere, proteggere, integrare": lo striscione non è stato esposto per Salvini

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo da un residente nel borgo antico di Termoli.

«In tanti hanno notato affisso sull'edificio dell'Istituto "Gesù e Maria" a ridosso del piazzale del porto uno striscione con le quattro parole chiave del messaggio di Papa Francesco dedicato alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 2018: "Accogliere, promuovere, proteggere, integrare". In realtà, come qualcuno forse ha pensato, l'iniziativa non riguarda la visita del vicepremier, Matteo Salvini, in programma venerdì mattina a Termoli ma lo striscione era stato già posto in occasione prima della festa di San Basso per sensibilizzare su questi temi anche turisti e visitatori».