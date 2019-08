TERMOLI. Vigilia di Ferragosto in via Nino Bixio, condominio che degrada (è proprio il caso di dire, vista la segnalazione) sul lungomare Nord Cristoforo Colombo a Termoli.

Lei è immarcescibile, Rosaria Verini: «Data speciale per la nostra cittadina pronta ad accogliere una marea di gente per il famoso incendio del Castello. Evento rinomato in cui tutti si riversano sui lidi balneari per goderne lo spettacolo. Molti attraverseranno la famosa via Nino Bixio che cito negli articoli atti a segnalare un vero e perpetuo degrado.

Degrado dovuto alla cattiva educazione dei cittadini ed all'assenza di un maggior incremento dei giri nella raccolta rifiuti da parte della società Rieco Sud che di aumentare il servizio almeno nel mese corrente non ne vuol proprio sapere. Da poco il nostro sindaco ha emesso un ordinanza per il bene comune e la salvaguardia delle opere in città etc. Peccato che domani chi scenderà la scalinata in pieno centro - è festivo, quindi nessuna raccolta - inciamperà nella spazzatura!

Barcollo ma non mollo…»