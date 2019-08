MONTENERO DI BISACCIA. Ci scrive un lettore, arrabbiato e preoccupato anche per la sicurezza altrui, per segnalarci quanto gli è accaduto nel primo pomeriggio sulla strada che collega il centro commerciale Costaverde alla statale 16. «Ho subito un sinistro... Lungo la strada una grata mancante e ci sono finito dentro, ritrovandomi con la macchina distrutta. Nessuno tra Carabinieri e Polizia municipale è riuscito a darmi un supporto in due ore.

La Municipale di San Salvo rimbalza le colpe a Montenero, e non sono neanche passati per mettere la segnaletica nessuno ha segnalato la buca».