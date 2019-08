Randagismo e poca sensibilità, «Le mie vacanze disastrose»

MONTENERO DI BISACCIA. «Salve sono qui a scrivervi per comunicarvi una forte situazione di disagio che ho incontrato durante le mie vacanze a Montenero di Bisaccia. Arrivata all'uscita del casello Vasto sud-Montenero di Bisaccia, il mio primo incontro fu con 4 cani randagi. Fui fortunata a non investirne uno. Già da lì ho avuto un brutto presentimento.

Subito dopo l'ingresso al paese ho incontrato cani privi di collare, malnutriti che gironzolavano incustoditi. In piena piazza del paese ancora animali liberi in evidente stato di abbandono. Ho segnalato alla Polizia locale e all'Oipa di Termoli come fosse possibile che tutti questi cani girassero nell'indifferenza totale di tutti, anzi commenti di alcuni cittadini sono di vero disprezzo e addirittura, a un vero e proprio avvelenamento di questi animali per ridurne il numero.

Ma la cosa veramente a mio parere disumana é stata due giorni fa; mi sono imbattuta in un cane appena investito da un'auto è andato a rifugiarsi in un piccolo cunicolo, sanguinante aspettando la sua morte. tutto questo sotto la più piena indifferenza dei passanti. (Allego le foto).

Ho successivamente ricontattato via email l'Oipa spiegando la situazione è ancora a oggi non ho ricevuto risposta.

Non é di certo un luogo di vacanze per persone che vivono e amano con gli animali, ma sopratutto ho notato la poca sensibilità e umanità degli abitanti di Montenero verso tutta la specie animale.

Ci sarebbero tanti altri episodi avversi da raccontare ma sarebbero troppo lunghi da raccontare.

Concludo con un mio parere dicendo che tutto questo é di una tristezza infinita.

Cordiali saluti.

Confido in voi in una divulgazione del messaggio per sensibilizzare le persone verso questi animali».

A. F.