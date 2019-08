Selezioni e colloqui tra revoche e annullamenti, «chiedo chiarimenti»

TERMOLI. «Chi vi scrive è una persona disoccupata con famiglia residente a Termoli. Vi scrivo per portare a conoscenza di tutti gli organi di stampa e di tutti i cittadini di una vicenda che ha coinvolto il sottoscritto e altri cittadini disoccupati.

Ho partecipato, infatti, ad una selezione emessa dal Comune di Termoli, nel mese di maggio dell’anno in corso, tramite il Centro per l’impiego per l’avviamento di n. 4 soggetti disoccupati secondo la legge n. 56/87 con qualifiche specifiche per ogni soggetto da ricercare. Al termine della selezione, possedendo i requisiti necessari, il sottoscritto è risultato tra i primissimi nella quarta graduatoria.

Nel concorso era prevista l’assunzione di n. 1 soggetto per ogni graduatoria, aventi caratteristiche e qualifiche diverse. Per le prime tre graduatorie, nei mesi di giugno e luglio, il Comune ha provveduto a convocare, per colloqui di convalida, i primi delle prime tre graduatorie. Per la quarta, nel mese di giugno ha provveduto a una convocazione telefonica per il giorno 26, successivamente disdetta, il giorno 25 dello stesso mese, per impossibilità da parte del Segretario Generale.

In data 30 luglio del corrente anno il Comune, in nome del Segretario Generale, ha emesso una determina che revocava in toto solo la quarta graduatoria in cui il sottoscritto era in posizione utile. Nella determina si legge che addirittura si sarebbe provveduto all’assunzione della quarta persona attingendo da altra graduatoria senza apportare chiare motivazioni.

Mi chiedo se i diritti sono uguali per tutti. E poi, come mai il Comune avvia la selezione in tempi rapidi, per necessità impellenti di figure da inserire, e poi revoca solo una delle graduatorie bloccando l’assunzione e annullando un appuntamento per il colloquio? Ci sono cittadini di serie A e B?

Desidererei una delucidazione di quanto accaduto da parte del Sindaco di Termoli o da chi di dovere.

Sarebbe stato più giusto convocarci e stabilire tramite un colloquio dovuto se, tra l’altro, avevamo requisiti aggiuntivi a quelli richiesti dal bando per soddisfare le “non molto chiare nuove esigenze” del Comune di Termoli.

Come cittadino mi sento in diritto di rivendicare quanto accaduto come un torto subito e mal giustificato da parte dell’amministrazione comunale. Attendo chiarimenti».

Un cittadino indignato