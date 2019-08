«Fra alberi incolti e ratti non è proprio via Bel...vedere» Copyright: Rosaria Verini

TERMOLI. «Via Belvedere a Termoli credo sia stata denominata così per lo spettacolo che offre sia a chi risiede sia a chi passeggia. Si possono vedere chiaramente le Isole Tremiti, il promontorio del Gargano nonché l'intera area portuale incluso il porto turistico. Credo sia una delle strade più belle di Termoli,» ci scrive la cittadina Rosaria Verini, che tuttavia sottolinea alcune criticità.

«Anche qui c'è qualcosa da sistemare che in passato è stato oggetto di pericolo e causa di incendi. Difatti, se notate, dalle foto gli alberi - da potare - cadono a ridosso dei parcheggi comunali, già in passato andati a fuoco. Non so se è compito del demanio o del nostro Comune .

Certo è che sarebbe davvero il caso di agire ed anche alla svelta.

Con il clima ormai instabile è sufficiente una folata di scirocco o vento di garbino per fare da scintilla ai rami oramai secchi e dare adito ad una tragedia annunciata dato che di fronte ci sono una marea di palazzi abitati.

Gli stessi alberi inibiscono la visuale di tanto bel vedere a chi con fior fior di euro ha acquistato un appartamento in quella zona.

Non solo, ma la mancanza di manutenzione, cura e pulizia del verde - stando al racconto dei residenti dell'intera via - comporta il prolificare di ratti, serpenti, insetti che spesso si aggirano in cerca di cibo nei pressi dei palazzi: a farne le spese gli abitanti.

Se non amassi questa città non mi preoccuperei di osservarne ogni angolo. Come sempre aspetto risposte/interventi al fine di collaborare con le autorità locali per rendere ancora più unica la nostra bella città».