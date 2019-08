TERMOLI. Un nostro lettore ci segnala quanto segue: «Sono un frequentatore del tratto di spiaggia libera che si trova sul lungomare Nord, ed ho notato che da alcuni giorni tratti di questa spiaggia libera è sempre bagnata, e non penso che sia dovuto a causa di qualche mareggiata, anche perché poi si dovrebbe asciugare e in alcuni punti si formano anche pozzanghere di acqua, come si può notare anche dalle foto allegate. Penso che chi di competenza dovrebbe fare una ricognizione per risalire da dove arriva quest'acqua».