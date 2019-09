Buche in via Rio Vivo Copyright: Termolionline.it

Buche in via Rio Vivo Copyright: Termolionline.it

Buche in via Rio Vivo Copyright: Termolionline.it

Buche in via Rio Vivo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Buche stradali, quanti reclami: «Volevo segnalare che anche in via Rio Vivo davanti al campo dell'Ultravolo si sono create da diversi mesi buche molto profonde. Sono pericolose, specie per le due ruote».

A. A.