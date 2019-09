Via Nino Bixio, «basta coi festini e il chiasso»

TERMOLI. Via Nino Bixio torna a far parlare di sé. Questa volta non di rifiuti. Purtroppo di giovani pare privi di educazione e rispetto nei riguardi del prossimo.

Tre ragazzi, coinquilini in uno dei fabbricati al civico 3 spesso di sera sino a notte inoltrata promuovono festini in casa non escludendo il balcone.

Schiamazzi, urla, risate, ubriachi fradici, noncuranti del resto dei residenti che non riescono a dormire ed ogni mattina si recano al lavoro sempre più stanchi e nervosi. Qualcuno esasperato si è rivolto alle forze dell'ordine con esito negativo. Dopo la strigliata hanno proseguito peggio di prima quasi a voler sfidare con arroganza chi schiavizzano con il loro fare. I giovani è giusto si divertano ma questo non è divertirsi è l'aspetto di persone maleducate irriverenti presuntuose nonché pericolose per loro stessi e per chi ne è succube. Spero che il proprietario o l'amministratore leggano l'articolo prima che l'intero quartiere non muova una seria denuncia in cui saranno di conseguenza tenuti a risponderne tutti».

Un residente esausto.