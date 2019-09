Squartano per gioco una tartaruga al parco comunale

TERMOLI. «Buona domenica, vi scrivo per sottoporvi una situazione degradante e triste. Al parco i lavori per il laghetto sono fermi da giorni e le poche tartarughe autoctone lasciate in una triste pozza di fanghiglia sono a rischio. Oggi ne abbiamo trovata una morta in modo orribile, tirata fuori per gioco e poi uccisa. Non è accettabile, tra chi fa barbecue e lascia i carboni sul prato secco, immondizia ovunque, questo accanirsi su un animale anche protetto dal Cites è troppo. Per favore datene notizia, almeno grazie a voi si smuoverà il Comune e le altre saranno salve».