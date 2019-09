Via Pertini, «strada altamente pericolosa»

TERMOLI. Lettera aperta da un residente sulla pericolosità di via Pertini.

«Gentilissimo signor sindaco, gentilissimi amministratori, vi scrivo poche righe in merito ad una situazione che sicuramente non vi sarà sfuggita e che sicuramente è sotto la vostra attenta analisi per torvare una soluzione.

Riguarda la pericolosità degli attraversamenti di viale Pertini, la strada che collega la rotonda di Piazza del Papa alla rotonda che incrocia via Firenze. Una strada altamente pericolosa e che troppo spesso fa registrare gravissimi incidenti. Basta pensare agli ultimi due che si sono verificati nelle ultime tre settimane.

E' una strada altamente frequentata da pedoni, da fiumi di ragazzi che scendono dagli autobus e che si recano a scuola, ogni giorno! Persone, giovani, bambini, mamme con passeggini, anziani che attraversano e vanno in farmacia (all'altezza della Farmacia Trabocchi), che vanno al mercato o a fare spesa al centro commerciale (all'altezza del centro commerciale La Fontana), diversamente abili che in carrozzina vogliono andare in centro o nei vari negozi della zona. Insomma, una situazione che è un diritto vivere. Purtroppo la strada è priva di rallentatori o di qualsiasi altro dispositivo dissuasore. Auto e moto che sfrecciano ad alte velocità a qualsiasi ora del giorno e della notte e che troppo spesso fanno registrare violenti incidenti.

Sicuramente in parte manca il senso civico ma strumenti per dissuadere la corsa delle auto ve ne sono, esistono strisce pedonali ben segnalate e rialzate, esistono autovelox fissi, esistono rallentatori, semafori a chiamata, dissuasori della velocità luminosi e moltissimi altri accorgimenti semplici ed efficaci. Purtroppo su questa strada, a stento si intravedono le strisce pedonali.

Abito a Termoli da sei anni e non ho visto alcun miglioramento, in questi sei anni, riguardo a questo tema, nulla è stato fatto ma sono certo che la nuova amministrazione voglia subito trovare delle soluzioni efficiaci che possano ridare luce e vivibilità alle zone dimenticate di Termoli (Viale Pertini, Via Firenze, Via delle Acacie, via dei Palissandri, e molte altre zone che sicuramente conoscerete più di me).



Sicuro di un vostro interessamento e, prima di ogni altro spiacevole episodio, sono certo che vi adopererete fin da subito.

Intanto vi saluto e vi auguro buon lavoro».

Francesco D'Angelo