TERMOLI. Un nostro lettore ci segnala quanto segue: "Volevo segnalare che l'altro giorno, passeggiando col mio bambino sullo stradone di Difesa Grande, più che passeggiata rilassante abbiamo dovuto eseguire un vero e proprio slalom sul marciapiede. Infatti quel tratto è trafficato tutte le mattine e sere da persone che portano i propri cani a fare i loro bisogni. E meno male che c'è una legge che impone di raccogliere gli escrementi coi sacchetti appositi, era uno schifo totale quel viale!

Come sempre si ha a che fare con padroni incivili e maleducati! L'invito è quello di far controllare di più questa zona sebbene periferica: vigili fanno controlli di questo tipo e anche multe in centro, ma mai in periferia! L'altro invito è quello di esortare i padroni dei cani ad essere rispettosi prima verso le persone e poi verso gli animali, poiché non è colpa di questi ultimi tutto quello schifo ma di chi li possiede!"