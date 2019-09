«Sul San Timoteo solo pregiudizi, al reparto Ortopedia professionalità e cortesia»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo :

"Gent.ma Redazione di Termolionline, sono l'Architetto Elio Scutti, il 26 agosto scorso sono stato vittima, con il mio Scooter, di un incidente stradale in corso Vittorio Emanuele III, un incidente che solo per una casualità non si è trasformato in dramma e devo dire che per fortuna, nonostante la tripla frattura all'avambraccio ed una operazione, tutto sta procedendo bene.

Questo lo voglio sottolineare nonostante continui a leggere commenti negativi e carichi di pregiudizi sui sanitari del San Timoteo, giudizi che secondo me non trovano nessun riscontro logico. Già altre volte sono stato degente in questo reparto, ma mai come quest'ultima volta ho ricevuto tanta attenzione e cortesia: quel che mi preme dire è che ho visto e constatato in prima persona una professionalità da parte del personale medico e infermieristico davvero ai massimi livelli, a cominciare dal primario dottor Giuseppe Gagliardi, un luminare, così come anche da parte del dottor Luigi Marino, ma tutti quanti sono stati davvero eccezionali e al massimo della professionalità.

Resto di stucco quando leggo post sui social o sento dire delle autentiche inesattezze e anche cattiverie non meritate: a Termoli, ma non solo nel reparto che pure lavora sotto copertura di personale come l'Ortopedia, lavorano bene e con cortesia e tanta professionalità

Se oggi il mio danno fisico si sta risolvendo al meglio è stato anche e soprattutto grazie alle cure e attenzioni di veri professionisti che lavorano con caparbietà all'ospedale san Timoteo di Termoli."