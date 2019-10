«Sbagliato delocalizzare la stazione ferroviaria»

TERMOLI. «Egregio direttore, ho acquistato, per turismo, una casa nella vostra cittadina in quanto potevo arrivare in centro città comodamente in treno. Adesso leggo che vogliono spostare la stazione in un "deserto". Solo un'amministrazione miope e poco lungimirante non capisce che così perderà buona parte dei turisti e non, e che, in breve tempo, Trenitalia ridurrà le fermate, delle Frecce e Intercity, con conseguente perdita del servizio ferroviario. Attualmente Trenitalia mantiene, a fatica, la fermata di Termoli perché la clientela c'è ma perché dovrebbe mantenerla quando diminuirà?

Come turista quello che consiglio all'amministrazione è fare con anticipo una programmazione delle attività, e non solo per il mese di agosto, preoccuparsi di offrire un mare pulito con depuratori funzionanti, nonché coordinarsi con i comuni dell'interno al fine di far conoscere le bellezze del Molise e non di di mettere a rischio il servizio ferroviario.

Cordiali saluti».

N. C.