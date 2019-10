Nessun ascolto per l'appello: via Tevere è ancora all'abbandono

TERMOLI. Niente è cambiato in via Tevere dopo la prima segnalazione di degrado di metà settembre (leggi). Oggi ne riceviamo una nuova ad attestarlo: «Siamo costretti a segnalare come non sia accaduto assolutamente nulla per quanto riguarda la pulizia e il decoro di Via Tevere e del quartiere San Pietro in generale. È stata solo rimossa la carcassa del gatto (sic!!!). Vi preghiamo di tenere monitorata la situazione».