«Attenti ai croccantini avvelenati in via Bixio»

TERMOLI. Non tutti amano gli animali è un dato di fatto. Corretto rispettare chi segnala la cattiva educazione ed abitudine di chi ha un cane e non raccoglie gli escrementi.

Avere un cane o gatto comporta responsabilità verso l'animale ed il prossimo, è giusto essere sempre muniti di palette e buste , al guinzaglio e se necessaria museruola.

Non si discute su tutto ciò, è senso civico.

Ve lo scrive una persona che il cane ce l'ha e l ha sempre avuto. Il cane vive in casa e quando viene educato bene, impara regole alle quali mai viene meno, forse meglio di un umano disordinato...

La legge punisce chi abbandona gli animali o usa violenza nei loro riguardi .

Sono difatti a segnalare che dinnanzi al portone del palazzo in via Nino Bixio n 5, da qualche settiman,a vengono lasciati croccantini sparsi di contenuto sospetto.

Difatti lunedì 7 ottobre portando il mio cocker come di consueto a fare i bisogni lo stesso ha ingoiato qualche pezzetto (non ci avevo fatto caso perché pioveva)

È stato malissimo ed è ancora in cura.

La mia vuole essere una segnalazione atta ad allarmare chi frequenta questa zona, poiché oltre alla preoccupazione per la vita del proprio animale, può incorrere in cure costose, come sta capitando a me, e sono grata al Signore perché mi è andata bene.

Un cane, oltre ad essere miglior amico dell'uomo, è il vero amore ed ha tanto da insegnare a chi di amore non ne sa nulla!

Rispetto massimo per chi non vuole avere un cane in casa, ma condanno chi senza scrupoli li vuole ammazzare, anche se sono controllati e non sporcano, come nel mio caso.

Sono indignata per tali gesti e mi riprometto di cercare e scovare tali persone se così possono definirsi, se non dovessero riuscirci le forze dell'ordine.

Tali individui agiscono con astuzia ed in tempi non sospetti. Poiché ho molti contatti di Termoli su Facebook, ritengo doveroso informare."

Rosaria Verini