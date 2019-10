«Situazione indecorosa in via di Francia»

TERMOLI. «Il desiderio di decoro urbano, è un atto d’amore verso la propria città. A tal riguardo, si fa presente che in via di Francia, da diversi mesi è stato collocato da non residenti in zona la costruzione come da foto. Il quartiere è oltretutto disseminato di vaschette in alluminio con cibo per gatti. Rispettiamo il mondo animale, ma cosa sarebbe di una città con strade colme di questi materiali? Ci sono alternative per la cura e la tutela dei felini. Oltremodo, al di là della disdicevole visibilità, il quartiere denota anche scarse condizioni igieniche. Confidiamo in una pulizia dell’ area descritta, grazie».

Un residente