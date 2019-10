TERMOLI. «Salve, siamo dei vostri lettori, vogliamo far vedere la situazione in via delle Lampare (zona antecedente a Rio Vivo, ndr) che si è venuta a creare dopo alcuni lavori di spurgo delle fognature. Una situazione indecente, dobbiamo stare attenti dove mettiamo i piedi, per evitare di finire nel fango».