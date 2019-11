Strada tra via Sangro e via Madonna delle Grazie dissestata e priva di illuminazione Copyright: Termolionline

TERMOLI. I percorsi urbani, presentano di sovente delle anomalie, che potrebbero essere contrastate con piccoli accorgimenti. E’ il caso della strada a doppio senso di circolazione, che collega via Sangro a via Madonna delle Grazie. All’ingresso di ambedue gli accessi, un segnale stradale indica l’immissione in una strada dissestata priva di segnaletica. Fin qui, nulla da obiettare, il conducente è invitato ad attuare tutte le dovute precauzioni.

Ma la medesima, percorsa anche da pedoni, è priva di un sistema di illuminazione. Si fa presente che la suddetta arteria è l’unico punto di accesso per raggiungere via Madonna delle Grazie, in seguito alla chiusura serale del Centro Commerciale adiacente. Confidiamo in migliorie della stessa, grazie.

Un esercente