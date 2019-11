​Le parole sono importanti

TERMOLI. Quando ci si rivolge ad un’ampia platea di persone attraverso i mezzi di comunicazione, le parole che si utilizzano sono importanti, perché creano un’immagine nel lettore che difficilmente in seguito verrà rimossa. Inoltre, più la figura che le pronuncia riveste un ruolo istituzionale o sociale di rilievo, più le parole diventano macigni, radicate nell’immaginario collettivo. Per queste ragioni, sarebbe auspicabile in un paese civile utilizzare le parole in modo tale che raccontino opinioni e fatti, per come ciascuno li vede, senza ledere la dignità e l’immagine personale di chi semmai ha una visione diversa.



Il 24 luglio scorso si è appreso dai giornali locali dell’assoluzione dell’ex sindaco Sbrocca dall’accusa di abuso d’ufficio, in merito alla vicenda legata alla nomina a tempo determinato di due dirigenti comunali. Stando al comunicato stampa emanato dal circolo locale del partito dell’ex sindaco, il tribunale avrebbe riconosciuto la legittimità degli atti adottati dall’amministrazione Sbrocca e vi sarebbe stato da parte di un cittadino (io) un uso strumentale della giustizia, con conseguente danno per le casse comunali, rispetto al quale si valuteranno eventuali azioni legali.

Praticamente si è descritto un ‘mostro’. Nell’ottobre del 2017, il cittadino-mostro ha presentato un esposto a vari Enti, ipotizzando la violazione del comma 1 dell’art. 110 del Tuel, in base al quale le nomine di dirigenti a tempo determinato non possono eccedere il 30% dei posti dirigenziali previsti in organico; nel caso del Comune di Termoli il quadro organico prevede 11 dirigenti e – questa è stata la mia argomentazione – a Termoli i dirigenti a tempo determinato possono essere non più di tre, mentre il sindaco dell’epoca ne ha nominati cinque.

Nella sentenza il Collegio giudicante ha dichiarato l’illegittimità della nomina del quinto dirigente, mentre per il quarto ha ritenuto che la soglia di legge del 30% possa essere arrotondata per eccesso; ha poi assolto il sindaco dall’accusa di abuso d’ufficio, perché il fatto non sussiste, argomentando che, se si fosse seguita la procedura concorsuale di legge, il Comune avrebbe comunque pagato al vincitore del concorso a tempo indeterminato lo stesso stipendio riconosciuto al dirigente nominato a tempo determinato.

Questi i fatti ed ognuno è libero di valutarli a modo suo. Quello che non può essere accettato, specialmente da personaggi eminenti, è che si ricorra al metodo “sbatti il mostro in prima pagina”.

Ciro Stoico