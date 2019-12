Misericordia in Albania: «Dio ve ne renda merito!»

TERMOLI. Arriva una lettera di ringraziamento per i volontari della Misericordia di Termoli e per le altre confraternite che si sono recate in Albania.

«Cari fratelli, siete oramai rientrati a casa o comunque vi state imbarcando per fare rientro dai vostri cari! Sono stati giorni lunghi e faticosi. Per alcuni di noi non era la prima missione, per altri è stata la prima occasione per sperimentare il proprio coraggio e vincere le paure! Grazie! Grazie! Grazie!

La vostra opera non passerà inosservata, con disponibilità e accoglienza avete saputo, prima di tutto, ridare speranza! Non abbiamo mai la soluzione per ogni cosa, ma un fratello di Misericordia si fa carico e si mette affianco!

Siete stati testimoni credibili dell’amore di Dio per tutti gli uomini! Onorato di avervi conosciuto,

DIO VE NE RENDA MERITO!

Gionata Fatichenti

Dirigente Settore Formazione Misericordie Toscana