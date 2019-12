«Ci vuole un'ambulanza h 24 dedicata al trasferimento dei pazienti più gravi»

TERMOLI. Una vera e propria lettera aperta, che inseriamo nella sezione lettera al direttore, quella del dottor Giancarlo Totaro, crociato della sanità pubblica territoriale.

«Egregio commissario ad acta alla sanità regione Molise Giustini, egregia commissaria Asrem Scafarto, egregio sindaco di Termoli Roberti, si avverte comeirrinunciabile e urgentissima la necessità della disponibilità h 24 di una ambulanza in soprannumero appositamente dedicata e sempre disponibile presso l'ospedale di Termoli per il trasporto dei pazienti affetti da politrauma e patologie non trattabili presso le nostre strutture sanitarie ospedaliere regionali.

In tutti i presidi ospedalieri Asrem che già normalmente devono provvedere anche al trasferimento di malati affetti dapatologie tempo dipendenti (es. gli "ictus", Sten, Stem-materno fetali)».