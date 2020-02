Pullman sovraffollati e con riscaldamenti non funzionanti: disagi per i pendolari Sevel

TERMOLI. Continuano le segnalazioni di disagi e disservizi sui pullman della Atm per gli operai della Sevel: "Costretti a viaggiare in piedi o seduti sulle scale: l'Atm colpisce ancora... Colpisce la dignità degli operai Sevel costretti a viaggiare con i riscaldamenti che non funzionano a causa di un guasto che dura ormai da varie settimane. L'impianto butta aria calda senza sosta portando una parte del pullman, e in particolare il secondo piano, ad una temperatura così elevata da creare forti disagi. Poco dopo la partenza del mezzo l'aria comincia a diventare pesante e irrespirabile. Ci sono state varie lamentele da parte nostra ma ci sono vari palleggi di colpe e responsabilità da parte del gestore e da parte della regione. Inoltre si vuole evidenziare l'elevato stato di usura dei pneumatici e del mezzo stesso senza considerare l'elevato chilometraggio. Speriamo solo che leggendo questo articolo qualcuno faccia qualcosa."