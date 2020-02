«Si chiama via Rio Vivo, non via Monza» Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Buongiorno, vi ringrazio per gli aggiornamenti che puntualmente mi inviate, ma sono molto rammaricato per quanto sta succedendo nella viabilità termolese, tutti i giorni ci sono incidenti stradali, dove abitiamo noi (in via Rio Vivo) la strada dovrebbe chiamare via Monza dalle moto alle vetture sfrecciano a più del limite (30 km/h). E' una paura quando devo fare la manovra per rientrare a casa per parcheggiare la mia vettura.

A me spiace molto di questa situazione in quanto l'amministrazione non prende dei provvedimenti. Ci sono mezzi circolanti molto vecchi che inquinano moltissimo. Poi si parla del polo chimico che inquina... certo tutto fa brodo, però un inventario su questi rottami circolanti andrebbe fatto.

Claudio