«Finalmente a Termoli è tornato il Carnevale, grazie all'Amministrazione»

TERMOLI. Una nostra affezionata lettrice, M.A., esprime entusiasmo per la festa tenusasi in piazza Vittorio Veneto la scorsa domenica, la prima di Carnevale, entusiasmo che senz'altro condividiamo: "Dopo diversi anni è tornata, a Termoli, la tradizione del Carnevale. Per la gioia di grandi e piccini grande allegria in questa nostra cittadina che, negli ultimi anni, si stava intristendo... Grazie al sindaco, all'assessore Michele Barile e a tutta l'amministrazione che tanto sta facendo per riportare la nostra bella Termoli ai vecchi albori."