TERMOLI. Un lettore ci segnala quanto segue: "riguardo al problema dei parcheggi selvaggi in via Giappone, dove chi va in piscina è abituato a parcheggiare sul marciapiede, quindi rendendolo inutilizzabile a noi pedoni che dovremmo percorrerlo con carrozzine, e naturalmente costringendo i disabili in carrozzella a dover camminare in mezzo alla strada….

Il “genio della panda” (così l’ho rinominato io) quasi ogni sera parcheggia sulla rampa per disabili… bisognerebbe spiegare al genio che quella rampa non è stata costruita per permettere a lui di poter parcheggiare in sicurezza e comodamente la vettura, ma serve ai disabili in carrozzella e ai pedoni….

Inoltre bisognerebbe sensibilizzare i vigili urbani a non intervenire solo quando chiamati dai cittadini (e il più delle volte comunque non intervengono), ma di farsi vedere almeno una volta al giorno (di solito il pomeriggio c’è il caos) in quella zona e multare gli incivili…

Per quanto riguarda il parcheggio in quella zona, c’è piazza del Papa che “offre” tantissimi parcheggi liberi, e gli sportivi che vanno in piscina possono usufruirne (qualche metro a piedi possono farlo tranquillamente, sono o non sono sportivi?)".