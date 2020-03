«Proteggiamo gli anziani soli e prendiamoci cura gli uni degli altri»

TERMOLI. In piena isteria per il Coronavirus, arriva una nota dei 4 moschettieri del comitato Voglio nascere a Termoli.

«Buongiorno a tutti. In questo periodo d'incertezze e paure è normale chiudersi e pensare alle proprie necessità perché, naturalmente, ognuno di noi ha le proprie problematiche. Ma tentiamo di far appello al vostro buon cuore, per chiedervi di non dimenticare di essere umani e amorevoli verso il prossimo. Basta poco per rendersi utili anche senza trasgredire alle linee guida di prevenzione date dal governo. Proteggiamo gli anziani soli, assumendoci qualche incombenza che li costringerebbe ad uscire (la spesa per esempio). Prendiamoci cura gli uni degli altri ed insieme riusciremo a superare questo brutto periodo. Grazie di cuore. Comitato Voglio nascere a Termoli».