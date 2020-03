«Troppa disattenzione sulle norme di prevenzione»

TERMOLI. Due tipi di allarmismi si diffondono in città: quello sul comportamento di chi abita e risiede nella zona e l’altra è per chi potrebbe tornare dalle zone rosse del Nord, con o senza radici locali. Allarmismi e timori che ieri hanno tenuto banco dalla mattina, ma poi è arrivata anche la rassicurazione ufficiale del sindaco Francesco Roberti, a contatto stretto con Polfer e forze dell’ordine. «Dopo aver visto il videomessaggio del nostro sindaco Roberti confermo l’ignoranza, la leggerezza e soprattutto la disattenzione nel rispettare le norme da adottare in questo particolare momento. Non lamentiamoci se scoppierà a breve un focolaio nella nostra città. Ieri sera con mia moglie abbiamo girato tutta Termoli per acquistare della pizza da asporto in centro.

Tutte le pizzerie piene zeppe di gente che addirittura consumava all’interno (sono lungo le strade principali della città quindi all’occhio di tutti), per non parlare di centri commerciali, bar e tabacchi. Irrispettosi della loro incolumitàe di quella altrui. Siamo convinti che il panico o l’esaltazione del problema non sia cosa giusta, ma così ci stiamo e ci stanno prendendo in giro. La salute è una cosa seria ed in questo momento non si rispetta niente, e nessuno sta facendo rispettare niente. Pienamente d accordo con il nostro sindaco sono convinto nell’adottare misure più severe. Purtroppo a volte la troppa libertà fa male. Ringrazio per il tempo dedicato al mio sfogo, come vostro accanito lettore, ma credo bisognerebbe essere più ferrei da subito! Le istituzioni devono vigilare in maniera più radicale e più severe.

Di questo passo non si arriverà mai al picco e poi al graduale rallentamento dei contagi perché le persone non sono ancora sensibilizzate adeguatamente. È umanamente vergognoso anche verso tutti coloro che stanno facendo sacrifici per dare il loro supporto, come medici, protezione civile ecc.».