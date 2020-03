Ringraziamenti sinceri al personale del San Timoteo e al reparto di Chirurgia

TERMOLI. "Vorrei esprimere i più sinceri ringraziamenti al personale dell'ospedale San Timoteo di Termoli, in particolare all'intero reparto di Chirurgia, coordinato dal dottor Amedeo Marra, per la professionalità dimostrata nei miei confronti, all'indomani dell'intervento a cui sono stato sottoposto d'urgenza. Nonostante la situazione contingente e seppur sottoposto a un enorme stress lavorativo, il personale mi ha accudito con grande professionalità e senza farmi mancare le cure e le attenzioni di cui ho avuto bisogno durante la degenza. Nell’augurio che il nostro ospedale possa presto riaprire, ringrazio tutti coloro che operano nel sistema sanitario nazionale in questo momento di grande difficoltà".

Costantino Carluccio