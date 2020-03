«Una grande incongruenza creare assembramenti per giocare al Lotto»

TERMOLI. La lettera aperta di una nostra lettrice al sindaco di Termoli Francesco Roberti: "Egregio Signor Sindaco,vorrei segnalarle una grande incongruenza relativa alle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 relativa alle rivendite tabacchi. Si resta perplessi come cittadini del fatto che nonostante i divieti e le limitazioni in corso, all'interno delle attività in questione si continuino a creare degli assembramenti soprattutto di persone anziane, che vi si recano per poter acquistare biglietti "Gratta e vinci" e per poter giocare la lotto. Si evidenzia inoltre che spesso si tratta di locali con una superficie molto limitata dove diventa praticamente impossibile rispettare le distanze di sicurezza tra gli avventori.



Siamo pertanto a chiedere un immediato intervento da parte dell'amministrazione comunale teso a salvaguardare la salute di tutti i cittadini, in linea con provvedimenti simili adottati in numerosi comuni d'Italia."