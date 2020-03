Parrucchieri e centri estetici chiusi, abusivi all'opera

TERMOLI. "Buonasera e grazie innanzitutto per tutte le informazioni che in ogni momento della giornata ci date. Vorrei sollecitare un fastidio problema, quello dei tanti abusivi che vanno in casa per capelli ed estetica, in questo momento non solo fastidioso, ma realmente pericoloso.

Noi parrucchieri siamo giustamente chiusi per tutelare la salute di tutti. E vogliamo tornare presto nei nostri negozi perché viviamo di questo, ma se facciamo entrare gli abusivi in casa, non ne usciremo da questo disastro.

Già si è verificato in altre zone e adesso anche qui. Mentre muore gente noi continuiamo a pensare solo al nostro orticello.

Mi farebbe piacere se in questa situazione si facesse capire al pubblico che è veramente pericoloso farsi andare gente a casa! Grazie."