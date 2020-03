Consegne a domicilio: chiarimenti e proposte

TERMOLI. Due segnalazioni ci sono state rivolte da atrettante persone, in merito alle consegne a domicilio. In primis, la richiesta di chiarimento che il gestore della Falcolini Sas Sergio Severo rivolge al sindaco Francesco Roberti.

«Potete farci sapere dal Comune se le consegne a domicilio da parte delle attività sono ancora possibili dopo gli ultimi divieti».

Poi, una proposta, che ci perviene da un lettore: ritiro spazzatura a domicilio per anziani.

«Buongiorno, si potrebbe valutare di attuare questo servizio per gli anziani che hanno difficoltà a muoversi e sono soli. Si potrebbe fare il ritiro come per le persone in quarantena. Preciso di aver telefonato all'azienda e mi è stato detto che molti anziani hanno fatto questa richiesta. Si potrebbero incentivare anche le consegne a domicilio dei beni essenziali così forse diminuiranno le persone che escono. Grazie saluti».