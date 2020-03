Minni: «Il mio nome non venga tirato in ballo per interessi politici»

CAMPOBASSO. Il dottor Francesco Minni, a seguito di un articolo pubblicato ieri, precisa quanto segue:

"Caro Direttore, lunedì su TermoliOnline è apparso un articolo in cui Aida Romagnuolo mi chiamava in causa, sollecitando le autorità a contattarmi per l’emergenza Covid in Molise. Vorrei informarla che non conosco la signora in questione e che nessuno ha mai preso contatti con me. Non è corretto che il mio nome venga tirato in ballo per meri interessi politici."