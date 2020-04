Gestione covid: è sostenibile?

Gentile Redazione,

Mi permetto di esprimere la mia personale costernazione per il clima che definirei inquietante che si è diffuso in Italia. Penso di manifestare, nel mio piccolo, una preoccupazione comune a molti italiani che si guardano intorno e trovano negli altri individui non più delle persone con cui condividere una parte della loro vita, ma dei soggetti ostili, diffidenti e impauriti.

Dietro a una solidarietà fittizia puramente esibizionistica e di facciata usata dalle autorità e dai media – espressa da una copiosa e stucchevole retorica – vige la più totale distanza tra le persone, non solo fisica in virtù delle norme emergenziali, ma anche emotiva.

Soltanto camminare per strada senza mascherina viene visto con sospetto e rancore e l'autore di un simile crimine evitato come un appestato. La presunta necessità della mascherina per tutti, anche per i sani, è stata contestata da diversi virologi autorevoli, come Ilaria Capua e Maria Rita Gismondo, e la stessa OMS ha messo in guardia dal suo uso generalizzato (leggo dal sito del Governo: “L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus”). Approfitto per ricordare che, nel momento in cui scrivo (17 aprile) non esistono leggi che obblighino a indossarla, sebbene molti centri commerciali si comportino come se ci fosse.

Ora però vorrei cercare di inquadrare il problema in modo lucido e proporre una visione diversa da quella offerta dai maggiori media nazionali. Ovviamente nei giorni successivi a quello in cui sto scrivendo, venerdì 17 aprile, i dati che enumererò potranno mutare, ma le percentuali resteranno verosimilmente le stesse.

Innanzitutto sarebbe opportuno chiarire che il livello di pericolosità di questo virus è stato comunicato in modo spesso grossolano. La letalità ufficiale, pur considerata su tutti i positivi, è in realtà molto più alta di quella reale. E questo perché il numero ufficiale dei contagiati è nettamente più basso di quello effettivo, per un'ovvia ragione: non è possibile sottoporre ai test 60 milioni di persone. Ci sono tuttavia diverse ricerche che mostrano come il numero dei contagiati sia molto alto. Secondo uno studio dell'Imperial College di Londra, citato anche dal prof. Burioni, gli infetti in Italia sarebbero 6 milioni. Altri studi parlano addirittura di 11 milioni.

Ciò significa che la letalità effettiva del virus è in verità molto bassa: circa 20 mila morti su milioni di contagiati, che corrisponde a uno zero virgola in termini di letalità. Se valutiamo invece la mortalità, cioè calcolata sul totale della popolazione italiana, la percentuale è ancora più piccola.

Un altro errore di comunicazione, a mio avviso, commesso non soltanto dai media ma anche dal Governo e dalle autorità sanitarie, è stato quello di non porre sufficiente enfasi nel distinguere tra soggetti ad alto rischio, e soggetti a basso o nessun rischio. Il messaggio che è passato alla popolazione è stato che sarebbero tutti ugualmente in pericolo di vita. Ciò non corrisponde alla realtà. Secondo i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità il 61,5% dei pazienti deceduti presentava 3 o più patologie preesistenti, il 23% 2 patologie, il 14% 1 patologia e appena il 3% nessuna patologia. Inoltre solo l'l,2% dei pazienti deceduti positivi al Covid19 aveva un'età inferiore ai 50 anni. 47 (non il 47%, proprio 47 in tutta Italia!) avevano meno di 40 anni; e di questi 33 presentavano gravi patologie preesistenti. La stragrande maggioranza dei deceduti ha più di 79 anni. L'età media dei decessi è molto vicina alla speranza di vita in Italia:infatti per le donne 83 anni e per gli uomini 80 anni (speranza di vita: 85 per le donne e 79 per gli uomini.

Da questi dati emerge chiaramente che: se si ha meno di 50 anni è molto improbabile morire di coronavirus. Se si ha meno di 40 anni è estremamente improbabile morire di coronavirus. Se si ha meno di 50 anni e non si hanno gravi patologie preesistenti si può dire che la probabilità di morire per il virus sia praticamente nulla. In generale: senza soffrire di gravi patologie, anche se si ha più di 50 anni, risulta comunque molto rara la morte. I pazienti che ne muoiono, invece (per lo più già gravemente malati) non avrebbero comunque vissuto se non pochi mesi di più, se non avessero contratto il virus (come si rileva confrontando l'età media dei decessi con la speranza di vita).

Questi sono i dati ufficiali e oggettivi, che dovrebbero già servire a placare il panico generale. Da questi dati è possibile poi provare a trarre alcune conclusioni.

Prima di tutto il virus appare molto meno letale di come ci è stato presentato da una campagna mediatica quantomeno fuorviante e sensazionalistica. Oltre a rimandare ai dati poc'anzi menzionati, basterebbe citare l'Organizzazione Mondiale della Sanità che, già alcuni anni fa, ci informava come i morti per l'influenza in tutto il mondo arrivassero fino a 650 mila in certe stagioni. Con il Covid, dalla sua prima comparsa in Cina (cioè a dicembre) a oggi, quindi in quasi 5 mesi, siamo a quota 130 mila.

Si tratta di un'epidemia che colpisce soggetti già gravemente malati e per lo più anziani. Ma stando così le cose, la modalità di intervento decisa dal Governo è davvero adeguata alla situazione?

Al di là di tutte le obiezioni in merito alla dubbia costituzionalità (questione certamente non di poco conto) con pesanti limitazioni alla libertà personale stabilite a colpi di atti amministrativi (DPCM) le misure adottate sembrano suggerite più dall'onda emotiva di una campagna sensazionalistica che da un'analisi razionale fondata su dati oggettivi come quelli che ho citato.

Si potrebbero rilevare numerose contraddizioni, ma la domanda fondamentale è: perché chiudere tutti indistintamente in casa, quando è evidente che il rischio non è uguale per tutti, ma varia nettamente per età, area geografica e storia clinica? Abbiamo visto che esistono soggetti a rischio e soggetti non a rischio. Non sarebbe stato più opportuno, dunque, isolare soltanto i primi, ovvero soggetti anziani che soffrono di patologie maggiormente esposte al pericolo? Si sa benissimo quali sono queste patologie, sempre citando l'ISS: ipertensione arteriosa, cardiopatie ischemiche, diabete mellito di tipo 2 e insufficienza renale cronica sono le maggiori. Si potevano isolare questi soggetti (su base volontaria, perché l'articolo 13 della Costituzione riconosce la libertà personale come inviolabile), permettendo agli altri di continuare a lavorare e produrre, invece di fermare tutto e provocare un disastro economico. Nel frattempo, si sarebbero potute potenziare le strutture sanitarie ridotte da continui tagli in una condizione di grave carenza che non è affatto nuova (come dimostra questo articolo del 2018). Si è invece voluta trasformare un'emergenza sanitaria indotta, più che da un virus, da politiche scriteriate, in un problema di ordine pubblico.

Il metodo che sta attuando l'Italia è chiamato sradicamento: ovvero l'isolamento dell'area dei contagiati per evitare che l'epidemia si diffonda. Tuttavia questa strategia può avere effetto se messa in atto subito e non quando l'infezione si è già ampiamente diffusa. Invece il Governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio lo stato di emergenza e ha aspettato oltre un mese, fino all'8 marzo, per decidere di intervenire. Non solo, ma secondo uno studio (https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_uno_studio_rivela_circolava_gia_ai_primi_di_gennaio_nel_nord_italia-5138694.html) il virus circolava in Italia già da gennaio. Quindi avrebbe avuto tutto il tempo per diffondersi indisturbato in tutta la Penisola. E del resto lo conferma il numero dei contagiati che, come dicevo, è nell'ordine di svariati di milioni. Si è voluto, insomma, chiudere il cancello quando i buoi erano già scappati.

Il problema dello sradicamento poi è anche un altro: non vi si può porre termine fino a quando gli infetti non siano ridotti a zero. Questo nella situazione attuale è pressoché impossibile. Anche se avessimo una significativa riduzione, quei pochi infetti rimasti, una volta liberati, potrebbero contagiare di nuovo tutti. E allora poi cosa facciamo? Richiudiamo nuovamente l'Italia e andiamo avanti così all'infinito?

Non sarebbe allora il caso di pensare a un'alternativa, come quella che ho esposto poc'anzi, ovvero concentrarsi sulla protezione dei soggetti a rischio, invece che sulla riduzione del numero dei contagiati?

I danni all'economia saranno enormi. Noto che non tutti sono consapevoli del fatto che l'economia è importante quanto la salute, perché è essa a permettere di mangiare, di lavorare di guadagnare, di avere una casa, anche di curarsi e quindi di provvedere alla propria salute, insomma, di vivere. Secondo diverse stime l'Italia perderà una percentuale di PIL esorbitante, finanche del 30%. Secondo la Confesercenti il 44% dei negozi rischia di restare chiuso per sempre. Una crisi che non ha precedenti dal dopoguerra in poi. Si tratta di vite che saranno distrutte, non dal virus, ma dal blocco forzato dell'economia.

Il governo ha disposto la riapertura delle librerie, ma ciò è del tutto insufficiente. Non è possibile aspettare l'arrivo di un vaccino che non sarebbe pronto prima del prossimo anno. Un blocco economico protratto così a lungo semplicemente non è sostenibile. Se la chiusura attuata in poco più di un mese ha già causato gravissimi danni, immaginiamo cosa accadrebbe se venisse prolungata, per altri mesi o addirittura oltre un anno!

L'Italia deve tornare a vivere, proteggendo i soggetti a rischio, ma ha bisogno di ricominciare subito, perché è già tardi. Non possiamo essere schiavi della paura.

In Italia ogni anno ci sono 83 mila morti per il fumo. Eppure nessuno ha mai chiuso le tabaccherie. Oltre 400 mila morti per l'alcool, eppure nessuno ha mai chiuso bar o rivenditori di alcolici. Nessuno ha mai pensato di chiudere le strade, perché accadono migliaia di incidenti mortali. La morte, per quanto triste, è un'eventualità che deve essere accettata e che non può fermare la vita, come mai nella storia ha fatto prima d'ora, nemmeno con eventi di gran lunga più tragici.

Non abbiamo bisogno di fase 2, fase 3 e fase 4, abbiamo bisogno di riappropriaci delle nostre vite, dei nostri spazi e del nostro futuro; abbiamo bisogno di guardare dritto davanti a noi, non di voltare la testa dall'altra parte quando incrociamo per strada un altro essere umano; abbiamo bisogno di guardarlo in faccia, che non sia coperto da nessuna maschera, e di riconoscervi un volto amico; abbiamo bisogno di trovare nell'altro un sostegno e un alleato, non un nemico che ci scruta con ostilità.

La salute è un bene prezioso, indubbiamente. Ma non meno importanti sono la libertà e il benessere fisico e psicologico. I membri del comitato scientifico, cui il governo sembra aver dato fiducia illimitata, e la stessa OMS, si sono concentrati esclusivamente sull'aspetto virologico senza minimamente preoccuparsi delle ricadute a livello giuridico, sociale ed economico di simili coercizioni senza precedenti nella storia.

Come mostrano i dati che ho citato, non siamo di fronte né alla Peste né alla Spagnola, ma a un'epidemia che può essere affrontata con adeguati mezzi sanitari, senza bisogno di sopprimere le libertà e di causare una grave crisi economica.

Non possiamo permetterci di aspettare a lungo. Se l'economia non è in grado di reggere un tale congelamento - e non c'è nessuna “mancia” di stato che potrebbe compensare un danno del genere – non lo è nemmeno la sanità psichica delle persone; in questi giorni si sta registrano un aumento dei suicidi. Si tratta di persone che hanno diritto di essere tutelate quanto i malati di Covid.

Ci sono famiglie di quattro, cinque o più persone costrette a un vero e proprio carcere in appartamenti di 50 metri quadri, senza la possibilità nemmeno di uscire per farsi una passeggiata. Tutto questo mentre varie celebrità e politici, comodamente sdraiati davanti alla piscina della loro villa, ci intimano di stare a casa! Tutto ciò non è sostenibile né tollerabile ancora a lungo.

Abbiamo il diritto di esigere che il Governo ci restituisca le nostre vite, prima che una catastrofe economica, civile e sociale ci travolga tutti.

Cordialmente

Matteo Volpe