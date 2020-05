Stipendi al palo all'Atm, lo sfogo di una moglie e mamma disperata

CAMPOBASSO. Buongiorno se così si può dire, per molti di voi che fanno politica ed ogni mese hanno uno stipendio assicurato e che non sanno com'è la situazione di chi ad oggi non ha cosa far mangiare ai propri figli anche avendo un lavoro che non si è fermato ma non viene pagato. Vi parlo da moglie e mamma di un autista dell’Atm che oggi vado contro mio marito che, pur di non perdere il lavoro, sta zitto insieme a molti altri colleghi che per avere un tozzo di pane si fanno in quattro adempiendo al loro lavoro non vedendo un euro da mesi. Ma tanto non importa più a nessuno. Né alla Regione, né alla Atm, né ai sindacati che dicono dicono ma non si vede nulla in sostanza.

Per tutte queste persone, gli autisti non valgono nulla insieme alle loro famiglie. Ad alta voce oggi grido che non ce la facciamo più perché oltre alla beffa di non avere uno stipendio c'è la beffa che non abbiamo diritto agli aiuti perché abbiamo i mariti che lavorano e con i loro stipendi che non si vedono) superano il reddito . Oggi voglio augurare a tutti coloro che sono seduti su quelle poltrone politiche e a tutti quelli che nulla fanno per porre fine a questa situazione di disagio di poter vivere un giorno, non molto lontano, la stessa situazione che stiamo vivendo noi in questo momento e che per ogni lacrima che noi versiamo nel momento in cui diciamo ai nostri figli non ho nulla piccolo da darti a mangiare lo possiate pagare a caro prezzo. Mi hanno insegnato che non si da di conto all'uomo ma a Dio mettetevi una mano sulla coscienza se ce l'avete... cosa che non penso...

Una mamma e moglie disperata