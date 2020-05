Ordinanza sulle mascherine: meglio incentivi che sanzioni

Egregio signor sindaco nonché amico Francesco Roberti, se è come per le deiezioni animali, è inutile, se i preposti non controllano e non sanzionano e ne sanzioneranno chi perpetra l'insano gesto. Rimarrà un documento fine a se stesso. Credo che la riconsegna della mascherina usata e dei guanti debba essere incentivata con una ricompensa. Che ne so magari un buono acquisto per una nuova confezione, dato l'elevato costo, oppure più semplicemente un gelato, oppure tante altre iniziative che a lei non mancano di proporre. Altrimenti occorre mettere in funzione le telecamere, per le quali sono stati spesi tanti soldi pubblici. Così facendo non fate altro che mettere contro cittadini e cittadini, vedasi anche episodi di intolleranza nei primi giorni di riapertura. Sicuro del suo operato la invito a rifletterci un attimino e prendere in considerazione queste parole. Non voglio meriti, ma almeno quella tensione che avvolge le comunità cittadine compresa la nostra, in primis, si sciolgano, così,anziché trovarsi nelle aule di tribunale ci troveremo a gustare un gelato...

Cordiali e artistici saluti.

Francesco Vitiello