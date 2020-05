Strisce che delimitano i parcheggi, l'attesa a Rio Vivo

TERMOLI. Salve, datosi che avete la possibilità di interloquire direttamente con il sindaco e datosi che alla lunga mail che gli ho scritto non si è degnato di rispondere (ne lui, ne la sua segreteria), e che la telefonata che ho effettuato al comune non abbia sortito effetto, sareste così gentili da chiedergli quando verrà ritracciata la striscia di delimitazione dei parcheggi sul lato destro dell'intera strada di Rio Vivo, rimossa a seguito di uno scavo effettuato da Enel, e mai ripristinata? Credo siano più o meno due anni che i lavori si sono conclusi, ma.come su detto, i parcheggi non sono mai stati rintracciati, ed il problema non è tanto la mancanza di questi ultimi, quanto il fatto che da sud ad andare verso il centro la corsia ha larghezza regolare, mentre dal centro ad andare verso Campomarino, la corsia è larga il doppio, visto che la metà dovrebbero essere parcheggi, ma che nonn essendo segnalati,.vengono interpretati quali corsia. Ora, considerando già che a Rio Vivo, nessuno rispetta il limite dei 30 e che almeno 1 macchina su 10 la percorre sopra i 90km/h, quale.migliore incentivo di una bella corsia extra misura?

Cambiano le.amministrazioni,.cambiano le.bandiere,.ma vedo che il risultato è.sempre.il medesimo.

Cordiali Saluti



Danilo D'Onofrio