«L’Italia potrebbe essere un paese bellissimo peccato sia governata e amministrata dagli italiani​»

TERMOLI. Ancora rilievi sulla questione delle invalidità civili.

«Questo è il secondo articolo che leggo a tal proposito, bene la domanda per mio padre affetto da Parkinson e costretto sulla sedia a rotelle dopo la rottura del femore risale a maggio '19. Bene, la stesso Inps che risponde “non si preoccupi tanto quando sarà le daremo gli arretrati" ma non capisce che ad esempio le ferie utilizzate al posto della 104 non me le ridarà nessuno o che la banale impossibilità di usufruire dei parcheggi per invalidi limita la possibilità di portarlo al supermercato o che la poca disponibilità economica ci impedisce di farlo assistere come meriterebbe dopo una vita di lavoro ecc ecc, gli chiede di versare entro pochi giorni (per non incorrere in sanzioni) 35 euro che non avrebbe pagato ben 10 anni fa evidentemente per colpa del commercialista. Che dire l’Italia potrebbe essere un paese bellissimo peccato che è governata ed amministrata dagli italiani».

N. C.