«L'ecoisola più vicina è a circa 800 metri da casa mia»

CAMPOMARINO. Nelle scorse settimane ho letto post su Facebook riguardanti la raccolta differenziata a Campomarino Lido e degli elogi fatti in merito alle ecoisole installate per la raccolta.

Sono milanese e ho la seconda casa al lido dal 1999 e oggi mi sento preso in giro.

L'ecoisola più vicina è a circa 800 e più metri da casa mia e ciò vuol dire che dovrei attraversare mezzo lido per gettare la spazzatura; lo scorso anno non era certo così lontana; l'intera area via Ammendola via Kennedy nn ha ecoisole.

Ora chi ha seconda casa paga la tassa rifiuti per l'intero anno anche se utilizza la casa per 2/3 mesi l'anno e certamente non si aspetta di portare a spasso l'immondizia.

Non pretendo certo che vengano messe le ecoisole sotto casa ma basterebbe che vengano riposizionate dove si trovavano lo scorso anno, nel mio caso a circo 200/250 metri da casa che si trova non proprio nel centro dell'area sopra indicata ma quasi.

Mi dicono ci sia il porta a porta ma nessuno finora è stato in grado di dirmi come funziona.

Sarebbe il caso che, visto il seguito di utenti che vi segue, portaste questa problematica all'attenzione di chi di competenza.

Per quanto mi riguarda la prossima settimana andrò a chiedere un appuntamento con l'assessore all'ecologia per cercare di risolvere il problema.

Gabriele Cavalca