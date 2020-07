TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo.

«Volevo segnalare la scarsa e quasi inesistente pulizia della spiaggia libera a Rio Vivo, per quei pochi accessi al mare che ci sono. Da come mi hanno detto e da come ho visto, esiste un servizio che sicuramente non sta funzionando. La spiaggia libera non può essere considerata di serie B. Sulla spiaggiac’è di tutto ed è palesemente visibile la sporcizia portata dal mare. Io amo la spiaggia libera per la tranquillità che trasmette, ma in queste condizioni è quasi diventata inaccessibile».