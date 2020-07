«Ho fatto il test di sieroprevalenza da quasi un mese, ma l'esito non c'è ancora»

TERMOLI. Volevo raccontare alla redazione di Termolionline quello che mi è accaduto in merito alla campagna nazionale sui test di sieroprevalenza Covid-19 gestito dalla Croce Rossa Italiana in accordo col Ministero della Salute e il commissario per l'emergenza epidemiologica Domenico Arcuri.

Ebbene, oramai più di un mese fa mi è arrivato un sms in cui mi veniva preannunciato che sarei stato contattato per prenotare prelievo del sangue per test immunologico per Covid-19. Dopo 10 giorni sono stato contattato e dopo alcune domande fisso l’appuntamento per il prelievo del sangue.

Vado nella sede dell’ex obitorio del vecchio ospedale San Timoteo, un infermiere mi preleva il campione di sangue e mi rassicura che entro qualche giorno mi avrebbero comunicato l'esito dell’esame e quindi se fossi risultato positivo, immune o negativo. Sono passate più di tre settimane e nessuno mi ha comunicato nulla. A questo punto mi domando a cosa sia servito. Probabilmente a nulla. Siamo in Italia, nell’Italia del coronavirus...

Lettera firmata