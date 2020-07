«Grazie a chi ha salvato i gattini sul tetto»

TERMOLI. A lieto fine la storia dei gatti sul tetto dell’istituto Boccardi.

Da qui, la lettera di ringraziamento da parte della residente che ci aveva segnalato il caso.

«Vi scrivo per quando riguarda l’articolo dei gatti sul tetto della scuola in via De Gasperi, vi volevo informare che sono stati messi in salvo e adottati e volevo cogliere l’occasione per fare i miei ringraziamenti più sinceri all’assessore Rita Colaci che come sempre, nonostante mille difficoltà burocratiche, non si tira mai indietro e in prima persona ha risolto in tempi brevi la salvezza dei gattini, un grazie anche alla volontaria dell’Oipa della sessione Campobasso S. T. e ai Vigili del fuoco e ai Vigili urbani per la disponibilità nel salvataggio dei gattini, nonché a Termolionline per aver dato attenzione alla vicenda».